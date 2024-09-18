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Двух студентов из Индии нашли мертвыми в съемной квартире в Шымкенте

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 21:51 Фото: Zakon.kz
Погибшими оказались граждане Индии 21 и 22 лет. Они учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии. Жилье парни снимали с тремя соотечественниками, сообщает Zakon.kz.

Изначально правоохранительные органы предполагали, что молодые люди могли отравиться природным газом, так как в квартире установлены газовый водонагреватель и кухонная плита. Однако специалисты установили, что нарушений в устройствах газоснабжения не было.

На данный момент по факту смерти иностранцев ведутся судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова на брифинге в СЦК пояснила, что за этот год было зарегистрировано три случая холеры, которые завезли граждане соседних стран из Индии.

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