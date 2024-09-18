Двух студентов из Индии нашли мертвыми в съемной квартире в Шымкенте

Погибшими оказались граждане Индии 21 и 22 лет. Они учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии. Жилье парни снимали с тремя соотечественниками, сообщает Zakon.kz.

Изначально правоохранительные органы предполагали, что молодые люди могли отравиться природным газом, так как в квартире установлены газовый водонагреватель и кухонная плита. Однако специалисты установили, что нарушений в устройствах газоснабжения не было.



На данный момент по факту смерти иностранцев ведутся судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова на брифинге в СЦК пояснила, что за этот год было зарегистрировано три случая холеры, которые завезли граждане соседних стран из Индии.

