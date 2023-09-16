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Власти Ливии выясняют причины разрушительного наводнению в городе Дерна

наводнение, Ливия, расследование Фото: pixabay
Главный прокурор Ливии заявил, что начал расследование причины обрушения двух дамб, вызвавшего разрушительное наводнение в прибрежном городе Дерна, сообщает Zakon.kz.

Сильные дожди, вызванные средиземноморским штормом "Дэниэл", в минувшие выходные вызвали смертельное наводнение на востоке Ливии. Наводнение уничтожило две плотины, в следствии чего вода разрушила город Дерна и унесла в в море более 10 000 человек, сообщает ABC News.

Красный Полумесяц на данный момент подтвердил 11 300 смертей.

"Спасатели нашли много погибших в пятницу и все еще продолжают поиски. К сожалению, море все еще выбрасывает большое количество тел", - рассказала Клэр Николе глава отделения неотложной помощи группы помощи "Врачи без границ".

Генеральный прокурор Ливии аль-Седик аль-Сур заявил, что прокуратура будет расследовать обрушение двух плотин, построенных в 1970-х годах.

"Я заверяю граждан, что независимо от того, кто допустил ошибки или халатность, прокуратура обязательно примет жесткие меры, возбудит против него уголовное дело и отправит его в суд", — заявил он на пресс-конференции в Дерне поздно вечером в пятницу.

На данный момент ливийские власти ограничили доступ в затопленный город, чтобы облегчить поиск пропавшим.

Стоит отметить, что шторм затронул и другие районы восточной Ливии, в том числе города Байда, Сузы, Мардж и Шахатт.

Среди убитых были десятки иностранцев. В результате наводнения погибли по меньшей мере 74 из Египта, а также десятки беженцев из Сирии.

Ранее сообщалось, что власти Ливии объявили город Дерна, наиболее пострадавший район, зоной бедствия.

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