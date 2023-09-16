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Девочка-подросток выпала из окна восьмого этажа в Павлодаре

Девочка-подросток выпала из окна восьмого этажа в Павлодаре Фото: Zakon.kz
14-летняя девочка выпала из окна, расположенного на восьмом этаже одной из многоэтажек Павлодара. Приехавшие парамедики констатировали смерть подростка, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в 21:30 15 сентября. Как пишет Pavlodarnews, карета скорой помощи была на месте уже через три минуты, но спасти ребенка не представлялось возможным. Девочка получила серьезные травмы, не совместимые с жизнью, врачи констатировали смерть.

Месяцем ранее в Жетикаре 16-летняя девочка-подросток выпала из окна на пятом этаже. С диагнозом "перелом поясничного отдела позвоночника и ребра" ее госпитализировали в больницу.

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