Девочка-подросток выпала из окна восьмого этажа в Павлодаре
Фото: Zakon.kz
14-летняя девочка выпала из окна, расположенного на восьмом этаже одной из многоэтажек Павлодара. Приехавшие парамедики констатировали смерть подростка, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла в 21:30 15 сентября. Как пишет Pavlodarnews, карета скорой помощи была на месте уже через три минуты, но спасти ребенка не представлялось возможным. Девочка получила серьезные травмы, не совместимые с жизнью, врачи констатировали смерть.
Месяцем ранее в Жетикаре 16-летняя девочка-подросток выпала из окна на пятом этаже. С диагнозом "перелом поясничного отдела позвоночника и ребра" ее госпитализировали в больницу.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript