Девочка-подросток выпала из окна восьмого этажа в Павлодаре

14-летняя девочка выпала из окна, расположенного на восьмом этаже одной из многоэтажек Павлодара. Приехавшие парамедики констатировали смерть подростка, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в 21:30 15 сентября. Как пишет Pavlodarnews, карета скорой помощи была на месте уже через три минуты, но спасти ребенка не представлялось возможным. Девочка получила серьезные травмы, не совместимые с жизнью, врачи констатировали смерть.

Месяцем ранее в Жетикаре 16-летняя девочка-подросток выпала из окна на пятом этаже. С диагнозом "перелом поясничного отдела позвоночника и ребра" ее госпитализировали в больницу.