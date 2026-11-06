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В Алматы 13-летний мальчик выпал из окна восьмого этажа и выжил

Скорая помощь, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, детская площадка, скорая помощь у детской площадки, машина скорой помощи у детской площадки, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 13:08 Фото: Zakon.kz
В Алматы врачи спасли 13-летнего подростка, выпавшего из окна восьмого этажа – с высоты примерно 24 метров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 6 ноября 2026 года в Управлении здравоохранения города, подростка на скорой доставили в Детскую городскую клиническую больницу №1.

"При поступлении его состояние оценивалось как крайне тяжелое. У ребенка диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, множественные переломы верхних и нижних конечностей, повреждения грудной клетки и органов брюшной полости. Также у него был диагностирован травматический шок", – сообщили в горздраве.

Как рассказал заведующий отделением реанимации больницы Медетали Макулбеков, врачи сразу начали противошоковые мероприятия и интенсивную терапию, чтобы поддерживать жизненно важные функции организма.

Первые двое суток реаниматологи старались стабилизировать состояние подростка, а потом ему провели операцию. На третьи сутки подростка перевели из реанимации в отделение травматологии.

Всего команда травматологов и реаниматологов выполнила четыре операции. В лечении участвовали хирурги Адилжан Нуров, анестезиолог Медетали Макулбеков, ассистенты Абзал Абдикасим и Болат Ермекулы.

"Падение с высоты восьмого этажа – это крайне серьезная травма, и уже само по себе то, что ребенок остался жив, можно назвать настоящим чудом... ... Сейчас состояние пациента позволяет нам давать благоприятный прогноз. Ребенку предстоит дальнейшее лечение, восстановление и реабилитация. Мы продолжаем наблюдать за его состоянием и делаем все необходимое для его скорейшего выздоровления", – сообщил заместитель директора ДГКБ №1 Курметбек Токтар.

А в Шымкенте врачи сумели выходить малыша, который родился на 26-й неделе беременности с весом всего 840 граммов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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