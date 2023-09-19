Казахстанка попала в реанимацию, получив сильный ожог щелочью на рабочем месте

На предприятии Павлодара АО "Алюминий Казахстана" на работницу выплеснулась щелочь. Пострадавшая госпитализирована в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Pavlodarnews.kz, о несчастном случае, который произошел 18 сентября, сообщило управление труда. Работница АО "Алюминий Казахстана" получила термохимический ожог тела – на нее выплеснулся щелочный раствор.

Пострадавшую доставили в отделение реанимации.

"Она находится в кровати непрерывного функционирования с подачей подогретого стерильного воздуха. Состояние пациентки стабильно тяжелое. Она в сознании. Термохимический ожог охватил 22% тела", – сообщили в пресс-службе первой горбольницы.

Медики рассказали, что особенно пострадали лицо, левая рука и туловище.

Руководство завода расследует обстоятельства несчастного случая.

8 сентября сообщалось, что работники популярного отеля в Бурабае массово отравились. С признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились 17 работников отеля. Девять человек были госпитализированы.

