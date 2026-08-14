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События

Гадюка напала на казахстанского подростка: мальчик попал в реанимацию

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 01:54 Фото: pexels
В Актобе подросток попал в реанимацию после укуса змеи. Врачи ввели пострадавшему противозмеиную сыворотку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 14 августа 2026 года газета "Диапазон", два дня назад в садоводческом коллективе "Автомобилист-2" змея укусила 16-летнего мальчика в стопу.

Родственники вызвали скорую, и пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

"По предварительным данным подростка могла укусить гадюка. Пострадавшему ввели противозмеиную сыворотку", – сообщили в ДЧС.

Состояние мальчика стабильное, он продолжает лечиться.

Чуть ранее стало известно, что спустя век в Гималаях выявили пять новых змей, которых ошибочно считали одним видом.

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Канат Болысбек
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