Голова в пакете: подсудимый дал показания

В СМУС Алматы допрошен Асхат Иманкусов, который обвиняется в убийстве бездомной женщины, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дело рассматривается под председательством судьи Мартпека Какимжанова.

Прокурор Жаныл Жумабаева ознакомила присяжных заседателей с фото и видео материалами дела, которые сделаны на месте преступления и доказывают вину обвиняемого.

"11 апреля изъяты пакет, нож и одежда. Все это лежало возле тела без головы. 12 апреля обнаружена голова. Далее в полицию принесли письмо (что было написано в письме, пока не уточняется). Его передал мужчина, который рассказал, что за эту услугу ему обещали 10 тыс. тенге. Он уточнил, что заказ получил на вокзале. В суде этот курьер опознал заказчика на скамье подсудимых", – сказала гособвинитель.

Жаныл Жумабаева отметила, что видео с камер улиц за 12 апреля, в которых зафиксирована личность Иманкусова, построено от микрорайона Айнабулак-4 до рынка. То есть с его места проживания до места, где обнаружена голова убитой. По пути он зашел в аптеку.

"Всю дорогу он был с пакетом, а после аптеки надел перчатки. Таксист дал нам наводку, что видел пьяного человека с элегантным мужчиной на вокзале. То есть это тот момент, когда он через него передал письмо для полиции", – пояснила гособвинитель.

По ее словам, криминалисты изъяли вещи Иманкусова при помощи специальной лампы, которая определяет на одежде биологические наслоения, как слюна, сперма, кровь, которые содержат частицы ДНК.

"Экспертиза показала, что на куртке и штанах есть следы биологического наслоения, как кровь, хотя они были постираны. На обуви есть сгусток крови. Медэкспериза подтвердила, что ДНК на одежде Иманкусова принадлежат убитой Айбатулиной. В трупе не осталось ни капли крови, то есть настолько быстро она истекла", – ознакомила присяжных заседателей прокурор.

Все предъявленные обвинения подсудимый отрицает, заявив, что никогда не видел и не был знаком с убитой алматинкой.

"Дело сфабриковано. Во время следствия на моих глазах свидетели говорили одно, а прокурор писал другое. Я спрашивал, что он делает, и он потом исправлял написанное. 11-12 апреля днем я своими делами занимался, помогал составлять документы участникам судов, а вечером прогуливался пешком из Айнабулака через вокзал в парк. Я Айбатулину знать не знаю. Я человек, имеющий высшее военное образование. Записку никому не передавал. В аптеке покупал перчатки, чтобы в автобусе их использовать с целью безопасности, врачи ведь рекомендуют. То, что свидетели говорят, они могут все что угодно, что им скажут, сказать, у них такой образ жизни. Мне Родина дала оружие, чтобы защищать вас, но не убить", – заявил подсудимый во время допроса.

Иманкусов добавил, что у следователей якобы имеется видео, на которое попало убийство, и он ждет его представления, чтобы доказать свою невиновность.

Обезглавленное тело женщины нашли в конце апреля 2023 года около заброшенного здания, голову жертвы злоумышленник оставил поблизости в магазине.

20 сентября во время судебного процесса были допрошены знакомые жертвы.

