В Алматы осудили убийцу, который обезглавил свою жертву
В СМУС Алматы завершилось главное судебное разбирательство в отношении Асхата Иманкусова, которого обвиняли в убийстве и расчленении бездомной алматинки. Разбирательство проходило с участием присяжных заседателей.
Председательствовавший по делу судья Мартпек Какимжанов, оглашая приговор, отметил, что суд постановил признать виновным Асхата Иманкусова и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 20 лет. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности.
Ранее прокурор Жаныл Жумабаева ознакомила присяжных заседателей с фото и видео материалами дела, которые сделаны на месте преступления и доказывают вину Иманкусова.
Обезглавленное тело женщины нашли в конце апреля 2023 года около заброшенного здания, голову жертвы злоумышленник оставил поблизости в магазине.
20 сентября во время судебного процесса были допрошены знакомые жертвы.