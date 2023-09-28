В Алматы осудили убийцу, который обезглавил свою жертву

В СМУС Алматы вынесли приговор Асхату Иманкусову за особо жестокое убийство бездомной женщины, в результате которого он обезглавил ее тело, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В СМУС Алматы завершилось главное судебное разбирательство в отношении Асхата Иманкусова, которого обвиняли в убийстве и расчленении бездомной алматинки. Разбирательство проходило с участием присяжных заседателей.

Председательствовавший по делу судья Мартпек Какимжанов, оглашая приговор, отметил, что суд постановил признать виновным Асхата Иманкусова и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 20 лет. Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности.

Ранее прокурор Жаныл Жумабаева ознакомила присяжных заседателей с фото и видео материалами дела, которые сделаны на месте преступления и доказывают вину Иманкусова.

Обезглавленное тело женщины нашли в конце апреля 2023 года около заброшенного здания, голову жертвы злоумышленник оставил поблизости в магазине.

20 сентября во время судебного процесса были допрошены знакомые жертвы.