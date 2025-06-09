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Происшествия

Мошенники обманули казахстанцев через популярную площадку объявлений на 52 млн тенге

арест подозреваемых в мошенничестве, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 18:26 Фото: пресс-служба ДП области Абай
Сотрудники полиции области Абай пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством через популярную площадку объявлений, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, злоумышленники размещали фейковые предложения о продаже грузовых автомобилей, убеждали покупателей в достоверности сделок и получали от них крупные денежные суммы.

"Полученные средства обналичивались через фиктивные товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в различных регионах Казахстана. В результате преступных действий пострадали жители Семея, Актобе и Караганды. Общая сумма причиненного ущерба составила более 52 млн тенге", – говорится в сообщении.

Стражи порядка завели уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Известно, что задержаны 32-летний житель Кызылординской области, числящийся фиктивным директором одного из ТОО, через которое обналичивались похищенные средства, а также его подельник – 50-летний уроженец Туркестанской области, также причастный к финансовым операциям через подставную фирму. Оба водворены в изолятор временного содержания. Полицейские также установили их сообщников. Ими оказались трое мужчин, в отношении которых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Расследование продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и возможные участники схемы.

Ранее сообщалось, что мечта казахстанки о жизни за границей обернулась потерей 20 млн тенге.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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