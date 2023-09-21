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Казахстанец упал с 18 этажа в Южной Корее

казахстанец погиб в Южной Корее Фото: pixabay
Министерство занятости и труда и полиция Южной Кореи начали расследование после гибели казахстанского 47-летнего рабочего, который занимался покраской крыши ЖК, сообщает Zakon.kz..

По данным полиции, несчастный случай произошел 21 сентября около 8:25 утра. Гражданин Казахстана сорвался с 18 этажа при установке защитной перекладины на крыше ЖК при подготовке к покрасочным работам, сообщает Nocut News.

Сразу после инцидента казахстанца доставили в больницу, однако медики констатировали его смерть.

Сообщается, что он мог работать нелегально, поэтому на работодателя не распространяется закон о наказании за несчастные случаи.

Министерство труда расследует точные обстоятельства инцидента, учитывая, было ли это нарушением Закона о безопасности труда, а полиция расследует непредумышленное убийство на рабочем месте.

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