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Законодательство РК

Любители дорогих телефонов: в Алматы задержаны серийные щипачи

Любители дорогих телефонов: в Алматы задержаны серийные щипачи Фото: пресс-служба ДП Алматы
Четырех любителей легкой наживы по горячим следам задержали полицейские Алматы в разных районах города, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка уточнили, что распорядиться ворованными гаджетами злоумышленники не успели.

Глава управления криминальной полиции ДП Алматы Максат Канапяев подчеркнул, что особой популярностью средь воров-карманников пользуются смартфоны IPhone и Samsung.

"На этот раз злоумышленники орудовали в Ауэзовском, Жетысуском и Медеуском районах. Самому юному из них – всего 20 лет. В настоящее время личности подозреваемых проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям".Максат Канапяев

Также отмечено, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Алматы и Алматинской области 12 человек, причастных к сбыту наркотиков. Оперативниками установлены организатор и 11 лиц, причастных к незаконному сбыту марихуаны и гашиша. В их числе закупщики, перевозчики, сопровождающие, арендаторы помещений для хранения, расфасовщики и реализаторы.

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