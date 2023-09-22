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5 млн тенге вложил житель ВКО в строительство несуществующего водопровода

Житель ВКО вложил 5 млн тенге в строительство несуществующего водопровода Фото: Zakon.kz
Полиция Восточно-Казахстанской области задержала 42-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Он убедил своего знакомого вложить 5 млн тенге в строительство водопровода, которое на самом деле не вели, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ВКО 22 сентября, в полицию Усть-Каменогорска обратился местный житель, который заявил о факте мошенничества. По его словам, знакомый предложил ему вложить деньги в строительство водопровода. Мужчина поверил в эту историю и отдал приятелю крупную сумму, но обещанной выгоды от "инвестиций" так и не дождался.

"Ущерб составил свыше 5 млн тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 42-летнего подозреваемого. Начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК", – рассказали в региональном ДП.

Ранее сообщалось, что в СКО чиновники заплатили 87 млн тенге за несуществующий водопровод.

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