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Жителя Шымкента осудили за пропаганду экстремизма в соцсетях

Жителя Шымкента осудили за пропаганду экстремизма в соцсетях Фото: Zakon.kz
Житель Шымкента под вымышленными именами публиковал в интернете посты с идеологией насильственного экстремизма. Его приговорили к длительному сроку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ, мужчина изучал в Интернете лекции радикальных проповедников и поддерживал контакты с единовeрцами из Сирии. После чего он сам перешел в сеть для распространения схожих идей. Все факты доказаны судом Шымкента, пишет Otyrar.

"Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении одного из жителей Шымкента по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни. В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана". Пресс-служба КНБ

Мужчину суд приговорил к семи годам заключения в тюрьме. Как отметили в КНБ, приговор уже вступил в законную силу.

Ранее заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС сообщил, что в текущем году в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах.

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