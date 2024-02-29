КНБ задержал жителя Шымкента, подозреваемого в пропаганде терроризма через соцсети

28 февраля 2024 года сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали жителя Шымкента, который подозревается в пропаганде терроризма посредством социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

По материалам следствия, ранее задержанный длительное время проживал в одной из стран дальнего зарубежья, где был вовлечен в радикальную идеологию.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма". – Прим. ред.) УК РК", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте КНБ 29 февраля.

Иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

22 февраля 2024 года в Комитете нацбезопасности Казахстана заявили о пресечении киберпреступления в сфере оказания государственных электронных услуг. По подозрению в совершении киберпреступлений был задержан житель Караганды. Согласно предварительной оценке, сумма ущерба составляет более 49 млн тенге.