Четыре жизни унесли ДТП в Северо-Казахстанской области

На дорогах Северо-Казахстанской области погибли четыре человека в авариях, виновниками которых стали водители в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Пьяные водители с начала года совершили 15 аварий, в которых пострадали 23 человека и погибли четыре. Кроме того, более шестисот водителей были лишены права управлять авто после того, как их поймали пьяными за рулем. Всего в алкогольном опьянении по региону ездили 763 водителя, всех привлекли к адмответственности, передает Петропавловск.news.

"С января по август в области зарегистрировано 225 ДТП. В результате происшествий погибли 28 человек, 327 получили ранения". Айдын Кабдулдинов, начальник департамента полиции региона

Накануне на трассе Западно-Казахстанской области в результате аварии погибли четыре человека. Еще один человек получил травмы и его госпитализировали.