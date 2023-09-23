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Четыре жизни унесли ДТП в Северо-Казахстанской области

Четыре жизни унесли ДТП в Северо-Казахстанской области Фото: Zakon.kz
На дорогах Северо-Казахстанской области погибли четыре человека в авариях, виновниками которых стали водители в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Пьяные водители с начала года совершили 15 аварий, в которых пострадали 23 человека и погибли четыре. Кроме того, более шестисот водителей были лишены права управлять авто после того, как их поймали пьяными за рулем. Всего в алкогольном опьянении по региону ездили 763 водителя, всех привлекли к адмответственности, передает Петропавловск.news.

"С января по август в области зарегистрировано 225 ДТП. В результате происшествий погибли 28 человек, 327 получили ранения". Айдын Кабдулдинов, начальник департамента полиции региона

Накануне на трассе Западно-Казахстанской области в результате аварии погибли четыре человека. Еще один человек получил травмы и его госпитализировали.

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Мария Мельникова
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