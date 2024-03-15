Водитель под воздействием наркотиков управлял авто на трассе в Северо-Казахстанской области

В Северо-Казахстанской области на трассе полицейские задержали водителя в наркотическом опьянении, сообщает Zakon.kz.

"13 марта на автодороге "Кокшетау — Рузаевка" была остановлена автомашина Audi под управлением 46-летнего водителя. Характерные признаки заставили полицейских предложить ему пройти медосвидетельствование, которое показало, что мужчина находится под действием наркотических средств", – рассказали в ДП области.

Опасная поездка стоила мужчине 15 суток ареста и 7 лет без права управления транспортным средством.

По данным Департамента полиции, с начала года на дорогах области зарегистрировано 39 ДТП, в которых 7 человек погибли и 65 получили ранения, причем 18 аварий с 6 погибшими и 41 раненым произошли на трассах республиканского значения.

"За 2 месяца на территории области выявлено почти 5 тысяч грубых нарушений ПДД, напрямую влияющих на аварийность. Просим помнить: каждое нарушение может привести к ДТП с тяжкими последствиями. Усиленная работа ведется для предотвращения дорожно-транспортного травматизма и укрепления безопасности всех участников дорожного движения", – сказал и.о. начальника управления МПС ДП СКО Александр Розбах.

Ближайшие выходные североказахстанские полицейские проведут в усиленном варианте несения службы. Проверки подучетных лиц, контроль за безопасностью в общественных местах — на этих и других направлениях работы полиции делается акцент в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", которое стартовало 15 марта.



