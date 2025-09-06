Пенсионерка собирала грибы и заблудилась в лесу Северо-Казахстанской области

В Северо-Казахстанской области пенсионерку, заблудившуюся в лесу, разыскали полицейские, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что участковый инспектор из Жамбылского района Бекзат Кайсаев во время профилактической отработки принял звонок от пенсионера из села Троицкого о том, что его жена потерялась в лесу, собирая грибы.

Участковый состоял в группе, в которую входили оперуполномоченный Кайрат Бакеев и начальник отделения криминальной полиции районного ОП Жоламан Аубакиров, который незамедлительно взял на себя организацию поисковых мероприятий.

"Были сформированы группы из сотрудников полиции и местных жителей. Поисковые мероприятия заняли около трех часов. Поздним вечером группа Аубакирова услышала отклик потерявшейся пенсионерки. Женщину, выбившуюся из сил, нашли и вывели из леса", – поделились полицейские.

Сельчанка пояснила, что с детства хорошо знает окрестности, но в этот раз потеряла ориентир и до позднего вечера блуждала по лесам. Полицейские обнаружили ее примерно в 10 км от родного села. Пенсионерка тепло поблагодарила стражей порядка и всех участников поиска.

Полицейские рекомендуют ответственно относиться к выходам на природу: не разделяться, всегда намечать ориентиры и иметь при себе телефон.

29 августа спасатели с помощью дрона смогли установить местонахождение 83-летнего пенсионера, который потерялся в горах области Жетысу.