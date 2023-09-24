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Женщину с ребенком сбили в пригороде Актау: накануне там убрали "зебру"

Женщину с ребенком сбили в пригороде Актау: накануне там убрали "зебру" Фото: скриншот
"Зебру" на оживленном участке дороги в селе Баскудук убрали, но местные жители не могут с этим смириться. На этот раз под колесами авто оказалась женщина с ребенком, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы происшествия, которые сняли на видео последствия ДТП, рассказали, что после того как "зебру" убрали, люди начали сокращать путь и перебегать дорогу в неположенном месте.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. 

На видео видно, как на земле сидит пострадавшая в результате наезда женщина, в руках она держит плачущего ребенка. Ее окружили люди, некоторые из них стали возмущаться тем, что пешеходный переход кто-то убрал. 

В марте 2023 года сообщалось, что казахстанцы стали чаще попадать в ДТП. По итогам прошедшего года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 6,4%. 

Причем, добавляют аналитики, ситуацию не объяснить сезонностью.

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