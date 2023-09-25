В Алматы тушат крупный пожар по ул. Брусиловского между ул. Толе би и Абая
Очевидцы говорят, что несколько пожарных расчетов приехало на место возгорания.
Сейчас идет разбор горящей крыши здания на Брусиловского, 118. Предположительно, отсюда пламя перекинулось на дома № 120 и 122. По неподтвержденным данным, в пожаре мог пострадать пожарный.
Движение полностью перекрыто. Идет локализация пожара.
Во дворе частного дома замечена сгоревшая спецтехника. Это кара для погрузки тяжелых грузов с поддонами.
Причины возгорания, площадь и т.д. пока неизвестны.
Фото: Zakon.kz
Другие подробности будут позже.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ранее мы сообщали о крупном пожаре в Таразе в школе, где идет ремонт. Во время пожара две девушки из строительной бригады, спасаясь от огня, выпрыгнули с третьего этажа. Сейчас обе в реанимации с многочисленными переломами.