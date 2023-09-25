В Алматы тушат крупный пожар по ул. Брусиловского между ул.Толе би и Абая

В Алматы горят два частных дома и строительный магазин по ул. Брусиловского между ул.Толе би и Абая, напротив ЖК "Алтын Булак", сообщает Zakon.kz

Очевидцы говорят, что несколько пожарных расчетов приехало на место возгорания.

Сейчас идет разбор горящей крыши здания на Брусиловского 118. Предположительно отсюда пламя перекинулось на дома № 120 и 122.

Движение полностью перекрыто. Идет локализация пожара.

Причины возгорания, площадь и т.д. пока неизвестны. Предварительно: пострадавших нет.

Фото: Zakon.kz

Другие подробности будут позже.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее мы сообщали о крупном пожаре в Таразе в школе, где идет ремонт. Во время пожара две девушки из строительной бригады, спасаясь от огня, выпрыгнули с третьего этажа. Сейчас обе в реанимации с многочисленными переломами.