Два друга из Тараза оказались под стражей в Санкт-Петербурге: в чем их обвиняют

Двоих казахстанцев взяли под стражу в Санкт-Петербурге (Россия), им грозит до 20 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Объединенной пресс-службы судов Ленинградской области, два 20-летних друга из Тараза живут в городе Санкт-Петербурге.

"В связи с тяжелым материальным положением и отсутствием легального источника заработка за обещанное материальное вознаграждение в размере 40 000 рублей (около 260 тыс. тенге. – Прим. ред.) по указанию "кураторов" осуществили поджог распределительного щита базовой станции оператора сотовой связи в Ломоносовском районе Ленинградской области. Указанные лица были задержаны недалеко от места преступления сотрудниками правоохранительных органов при попытке скрыться на автомобиле-такси", – говорится в сообщении суда.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ ("Диверсия, совершенная группой лиц"), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) России займется делом об убийстве казахстанки Айгуль Сайлыбаевой. Журналисты заявили, что ее мужа в Москве вызывали в СК.