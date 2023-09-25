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Законодательство РК

Закиева о гибели ребенка в Алматы: отец предупреждал о жестоком обращении отчима

уполномоченный по правам ребенка Фото: Facebook/dinara.zakiyeva
Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева заявила о том, что за месяц до трагедии отец 4-летнего ребенка писал заявление о жестоком обращении отчима. По ее словам, сожитель матери и раньше избивал ребенка, сообщает Zajin.kz.

Закиева отметила, что с самого начала была на связи с бабушкой. Она также подтверждает, что виновником может быть 19-летний сожитель мамы ребенка. Сейчас он взят под стражу, дело возбуждено по ч. 3 ст. 99 УК РК "Убийство".

"Участковый вызвал маму, выслушал, поверил ее словам, что заявление отца не соответствует действительности. Он не перепроверил и не поставил в известность уполномоченные органы. По данному факту в отношении участкового заведено уголовное дело. Также в ходе следствия будет установлена ответственность мамы бабушки со стороны мамы и брата. Только что мы с МВД договорились о проведении встречи со всеми участковыми страны для разъяснения правил протокола". Динара Закиева

Ранее сообщалось, что отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка в Алматы.

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