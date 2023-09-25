В Уральске женщина погибла в результате наезда КАМАЗа
Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла 25 сентября около 9:30 недалеко от рынка "Алтын Алма", сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба ДП ЗКО рассказала порталу "Мой город", что 53-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте, напротив рынка.
"52-летний водитель за рулем КамАЗа наехал на нее. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Она скончалась во время операции", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Алматы насмерть сбили 17-летнего парня, который с друзьями перебегал дорогу.
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