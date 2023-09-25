В Уральске женщина погибла в результате наезда КАМАЗа

Трагедия произошла 25 сентября около 9:30 недалеко от рынка "Алтын Алма", сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ДП ЗКО рассказала порталу "Мой город", что 53-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте, напротив рынка.

"52-летний водитель за рулем КамАЗа наехал на нее. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Она скончалась во время операции", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы насмерть сбили 17-летнего парня, который с друзьями перебегал дорогу.