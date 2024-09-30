Легковой автомобиль полыхнул открытым пламенем в Шымкенте

30 сентября на открытой территории в Каратауском районе города Шымкента загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на место оперативно выехали пожарные региона. Машину удалось быстро потушить.

"Пострадавших нет. МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112", – говорится в сообщении.

Причины пожара не уточняются.

Отметим, что 26 сентября два автомобиля горели открытым пламенем в Казахстане.