Легковой автомобиль полыхнул открытым пламенем в Шымкенте
Фото: пресс-служба МЧС РК
30 сентября на открытой территории в Каратауском районе города Шымкента загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, на место оперативно выехали пожарные региона. Машину удалось быстро потушить.
"Пострадавших нет. МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112", – говорится в сообщении.
Причины пожара не уточняются.
Отметим, что 26 сентября два автомобиля горели открытым пламенем в Казахстане.
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