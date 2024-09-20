Из-за проблем со здоровьем у водителя грузовика в Алматы произошло массовое ДТП

В Алматы 20 сентября в нижней части города произошла массовая авария. В результате пострадали 10 автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло по проспекту Рыскулова на пересечении с улицей Тлендиева, недалеко от надземного пешеходного перехода. В результате столкновения водитель грузовой машины "собрал" на своем пути десяток автомобилей.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев аварии, у водителя грузовой автомашины за рулем мог произойти приступ эпилепсии. Именно это и послужило причиной ДТП.



В Департаменте полиции Алматы подтвердили информацию об ухудшении здоровья водителя грузовика.



"Как информировали в дежурной части местной полицейской службы, по проспекту Рыскулова на пересечении с улицей Тлендиева произошло ДТП с участием 10 автомашин. Предварительно, у водителя грузовой автомашины ухудшилось здоровье, в результате чего он совершил столкновение с несколькими автомашинами". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Количество пострадавших и обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: Zakon.kz

Пострадавшие в результате аварии водители самосвала Howo и Kia Cerato были госпитализированы в ближайшую больницу. О состоянии здоровья пострадавших в ДТП редакция запросила информацию в городском управлении здравоохранения.





Ночью 18 сентября в Алматы по улице Ханов Керея и Жанибека случилось ДТП. Из-за мокрой дороги водитель не справился с управлением.