Из-за проблем со здоровьем у водителя грузовика в Алматы произошло массовое ДТП
ДТП произошло по проспекту Рыскулова на пересечении с улицей Тлендиева, недалеко от надземного пешеходного перехода. В результате столкновения водитель грузовой машины "собрал" на своем пути десяток автомобилей.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев аварии, у водителя грузовой автомашины за рулем мог произойти приступ эпилепсии. Именно это и послужило причиной ДТП.
В Департаменте полиции Алматы подтвердили информацию об ухудшении здоровья водителя грузовика.
"Как информировали в дежурной части местной полицейской службы, по проспекту Рыскулова на пересечении с улицей Тлендиева произошло ДТП с участием 10 автомашин. Предварительно, у водителя грузовой автомашины ухудшилось здоровье, в результате чего он совершил столкновение с несколькими автомашинами".Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Количество пострадавших и обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: Zakon.kz
Пострадавшие в результате аварии водители самосвала Howo и Kia Cerato были госпитализированы в ближайшую больницу. О состоянии здоровья пострадавших в ДТП редакция запросила информацию в городском управлении здравоохранения.
Ночью 18 сентября в Алматы по улице Ханов Керея и Жанибека случилось ДТП. Из-за мокрой дороги водитель не справился с управлением.