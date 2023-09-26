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Врачи рассказали о состоянии подростка, упавшего между многоэтажками Актау

Врачи рассказали о состоянии подростка, упавшего между многоэтажками Актау Фото: Zakon.kz
Заведующий реанимацией детской больницы Актау рассказали о борьбе за жизнь 17-летнего подростка, который в начале сентября упал с высоты восьмого этажа между двух многоэтажек, сообщает Zakon.kz.

По словам медика, в больницу пострадавший подросток поступил в крайне тяжелом состоянии с серьезными травмами. Об этом пишет InAktau.

"У него диагностировали травматический шок III степени, мозговую кому II степени, закрытую черепно-мозговую травму, перелом поясничного отдела позвоночника. Пациента оперативно подключили к аппарату искусственного дыхания и начали противошоковую терапию", – рассказал Мереке Бекбаев, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Мангистауской областной многопрофильной детской больницы.

Через два дня пострадавший вышел из мозговой комы, его отключили от аппарата искусственного дыхания.

"Потихоньку подросток начал приходить в себя, и тогда его перевели из реанимации в хирургическое отделение, где продолжили лечение после выхода из шокового состояния. Сейчас общее состояние пациента удовлетворительное", – пояснил Мереке Бекбаев.

Подростка уже выписали домой, под постоянный контроль врачей, отметил заведующий реанимацией детской больницы Актау.

Инцидент произошел 8 сентября. Пострадавший вместе с друзьями бегал по крыше недостроенной многоэтажки и наступил на пенопласт, который был уложен на крыше между двумя домами и провалился вниз. Он упал с высоты седьмого этажа между домов. В больнице врачи диагностировали кому второй степени, в которой он провел несколько дней.

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