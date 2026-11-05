Трое студентов дерзко ограбили пожилого человека в Кокшетау

В Кокшетау полицейские установили личности троих подозреваемых в грабеже 60-летнего мужчины. Их действия попали на камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления, сообщает Zakon.kz.

В сентябре трое молодых людей нанесли мужчине телесные повреждения и открыто похитили барсетку, в которой находились документы, сотовый телефон и деньги.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело, начались оперативно-розыскные мероприятия. Несмотря на то что задержать подозреваемых по горячим следам не удалось, оперативники продолжили работу по установлению их личностей.

"В начале ноября полицейским удалось установить всех троих предполагаемых участников нападения. Ими оказались жители сел Зерендинского района, обучающиеся в колледжах. В настоящее время по факту грабежа проводится досудебное расследование". ДП Акмолинской области

Полиция напоминает: открытое хищение чужого имущества, особенно сопряженное с применением насилия, влечет уголовную ответственность. При нападении необходимо незамедлительно обращаться в полицию по номеру "102".

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