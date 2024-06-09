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Законодательство РК

Бизнесмена осудили за ложный донос в Атырау

бизнесмен сам у себя украл деньги из автомобиля в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 18:48 Фото: Zakon.kz
Суд признал бизнесмена виновным по ч. 3 ст. 419 УК РК "Заведомо ложный донос" с обвинением в совершении тяжкого преступления. Ему грозило от трех до восьми лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Второй участник также был привлечен к ответственности за пособничество. Оба признали вину и раскаялись, в результате чего суд приговорил их к трем годам условно.

По информации издания atyrauoil.official, в сентябре 2023 года в полицию Атырау обратился предприниматель, занимающийся продажей дизельного топлива, с заявлением о краже 12 млн тенге из его автомобиля, припаркованного у банка. Полицейский сразу предупредил его о последствиях за ложные показания.

Следствие установило, что предприниматель сам организовал хищение. Он договорился со строителем, чтобы тот инсценировал кражу денег из машины, за что получил два млн тенге.

Ранее сообщалось, что житель Астаны попал в вытрезвитель и оболгал полицейских.

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