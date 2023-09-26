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В Сочи осудили жену блогера‑сыроеда после смерти их сына

В Сочи осудили жену блогера‑сыроеда после смерти их сына Фото: pixabay
В Сочи вынесли приговор супруге блогера-сыроеда Оксане Мироновой. Ее муж морил голодом новорожденного, после чего ребенок скончался. Женщина же не препятствовала таким действиям, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Объединенных судов Краснодарского края, подсудимая родила ребенка 11 февраля 2023 года. Роды прошли без медпомощи, в ЗАГСе новорожденного не регистрировали.

Отец ребенка – блогер-сыроед. Мужчина устраивал сыну суточные голодания и обливал его холодной водой. 8 марта состояние мальчика ухудшилось. Только тогда родители решили отвезти его в больницу, но в машине скорой помощи малыш умер.

Миронова никак не мешала своему сожителю и сама жестоко обращалась с сыном. Во время суда она отказалась от объяснений, но полностью признала свою вину и раскаялась.

Женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ей назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием 15% заработка.

Уголовное дело в отношении отца ребенка выделено в отдельное производство.

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