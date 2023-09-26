Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ангар с картофелем загорелся в Павлодарской области

Ангар с картофелем загорелся в Павлодарской области Фото: ДЧС Павлодарской области
Площадь пожара составила 2200 квадратных метров. В ангаре хранили картофель, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ДЧС Павлодарской области, сообщение о возгорании поступило 26 сентября 2023 года примерно в 19:08. Пожар произошел в селе Актогай. 

"По прибытии сотрудников службы пожаротушения выяснилось, что в одноэтажном металлическом ангаре происходит горение утеплителя стен".  ДЧС Павлодарской области

Общая площадь ангара составляет 5000 квадратных метров. По состоянию на 20:25, ориентировочная площадь пожара составила 2200 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Тушение продолжается.

Накануне сообщалось о крупном пожаре с летальным исходом в частном доме Петропавловска: в результате происшествия погибли 20-летняя девушка и двое маленьких детей. 

Читайте также

Подросток за рулем сбил детей в Алматинской области: полицию обвиняют в бездействии
Подросток за рулем сбил детей в Алматинской области: полицию обвиняют в бездействии
В Сочи осудили жену блогера‑сыроеда после смерти их сына
В Сочи осудили жену блогера‑сыроеда после смерти их сына
Канал незаконной миграции в Европу через Казахстан пресек КНБ
Канал незаконной миграции в Европу через Казахстан пресек КНБ
Жанель Абдрахманова
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Распил имущества Храпуновых: экс-чиновникам огласили приговор
Распил имущества Храпуновых: экс-чиновникам огласили приговор
Казахстан Минтруда МЗП комментарий размер
Почему минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Когда в Алматы включат отопление
Когда в Алматы включат отопление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления