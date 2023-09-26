Ангар с картофелем загорелся в Павлодарской области

Площадь пожара составила 2200 квадратных метров. В ангаре хранили картофель, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ДЧС Павлодарской области, сообщение о возгорании поступило 26 сентября 2023 года примерно в 19:08. Пожар произошел в селе Актогай.

"По прибытии сотрудников службы пожаротушения выяснилось, что в одноэтажном металлическом ангаре происходит горение утеплителя стен". ДЧС Павлодарской области

Общая площадь ангара составляет 5000 квадратных метров. По состоянию на 20:25, ориентировочная площадь пожара составила 2200 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Тушение продолжается.



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