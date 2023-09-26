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В Петропавловске девушка и двое детей погибли в пожаре

В Петропавловске девушка и двое детей погибли в пожаре Фото: Zakon.kz
Поздним вечером 25 сентября в частном доме Петропавловска случился пожар, в котором погибли 20-летняя девушка и двое маленьких детей, сообщает Zakon.kz

Сообщение о пожаре в доме по улице Волочаевской поступило в 21:35. К моменту прибытия пожарного расчета, дом горел открытым пламенем, передает Петропавловск.news со ссылкой на ДЧС области.

"В ходе тушения на месте пожара обнаружены безжизненные тела трех человек: женщины, 2003 года рождения и дети, 2022 и 2018 годов рождения", – сообщили в ведомстве.

На место происшествия выезжал аким области Гауез Нурмухамбетов, начальник департамента по ЧС Ерик Сарыбаев и начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов, пишет издание. Родственникам погибших власти обещают оказать всю необходимую помощь.

Ранее в Таразе во время пожара в здании местной школы пострадали пять строителей. Две девушки, проводившие ремонт, выпрыгнули из окна и получили серьезные травмы. Обе находятся в тяжелом состоянии.

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Сауле Маликова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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