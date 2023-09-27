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Гибель детей и девушки: в Петропавловске рассказали подробности пожара

Гибель детей и девушки: в Петропавловске рассказали подробности пожара Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Накануне при пожаре в частном доме Петропавловска погибли двое маленьких детей и 20-летняя девушка, их нашли буквально у выхода из дома. Подробности трагедии рассказали соседи и пожарные, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, в деревянном доме по улице Волочаевская жили две семьи: 20-летняя погибшая девушка с полуторагодовалой дочкой и мужем и мать мужчины с пятилетним сыном. В ту ночь женщина была на работе, пишет Qazaqstan Media.

Подробности прошедшей ночи рассказал живущий в соседнем доме мужчина.

"Забежал в ограду, паренек этот Шура в окошко выскочил и на земле лежит. Я спросил у него что там, он говорит: "там двое ребятишек и жена". Я туда раз, а там дымища – ну никак не пройти. Тут пожарные приехали. Ну и все", – рассказал мужчина.

Он отметил, что семья благополучная и по-соседски приветливая.

Спасшийся мужчина рассказал, что в ночь трагедии уже спал, его разбудила жена. Сам он разбил окно и выбрался, хотел спасти остальных домочадцев, но не успел. Его супруга и дети пытались выбраться через дверь, но не дошли. Тела малышей пожарные нашли в сенях, почти у входной двери, куда они не успели выйти.

"При осмотре места происшествия установлено, что отопительная печь не топилась. Мы склоняемся к тому, что это было короткое замыкание электропроводки. Потому что при осмотре было установлено, что основная часть сгоревших строительных конструкций находится на потолочном перекрытии", – рассказал Аслан Ахметжанов, начальник управления государственного пожарного контроля.

Пожар разгорелся в доме накануне вечером. Через пять минут после вызова на пульт "112" пожарные были на месте, дом к дому моменту уже горел открытым пламенем.

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Мария Мельникова
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