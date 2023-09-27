Избивших мужчину подростков в Алматы простили и отпустили

Рассмотрение дела об избиении мужчины двумя подростками завершил специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы. Процесс закончился примирением сторон, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского суда Алматы 27 сентября, дело рассматривали по п. 1 ч. 2 ст. 293 УК РК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). На скамье подсудимых были двое подростков, которые в июле текущего года избили мужчину в центре Алматы.

Суд установил, что подростки гуляли в центре Алматы и увидели лежавшего мужчину. Он был нетрезв и спал на земле. Приятели попытались разбудить его, "слегка толкая по ногам". Но алматинец не оценил такой заботы – проснувшись, он нецензурно высказался в адрес подростков.

"Один из несовершеннолетних, будучи оскорбленным, не желая мириться с услышанным и желая показать свое превосходство, нанес несколько ударов в область лица потерпевшего. Второй же подсудимый все происходящее снимал на видеокамеру своего смартфона", – говорится в сообщении суда.

Пока один подросток избивал мужчину, второй поощрял его, снимая все на камеру и сопровождая происходящее циничными комментариями. Затем подростки выложили запись в Instagram, потому что "желали заявить о себе обществу".

Суд пришел к выводу, что потерпевший получил легкий вред здоровью. Подсудимые полностью признали вину, раскаялись и попросили у мужчины прощения, а их родители возместили ему моральный и материальный ущерб.





"Потерпевший в суде заявил, что примирился с подсудимыми, каких-либо претензий к ним не имеет, в связи с чем просил освободить их от уголовной ответственности", – сообщили в суде.

В итоге подростков освободили от наказания и прекратили производство по делу. Соответствующее постановление вступило в законную силу.

Случай с избиением пожилого мужчины в Алматы вызвал большой общественный резонанс. Общественность призывала наказать подростков за хулиганство.