Аким Караганды объяснил, почему город затопило после дождя

Аким города Караганды Мейрам Кожухов объяснил потопы в городе "залповым" дождем. По словам градоначальника, ливневая система справилась со своей задачей, сообщает Zakon.kz.

По словам акима, все ливневки города в рабочем состоянии.

"Сегодня был залповый поток дождя и одномоментно вода по всем законам физики уйти не может. Чтобы помочь воде быстрее уходить в ливнеприемники, мы приняли решение открыть крышки коллекторов. Кто не знает, крышки имеют отверстия для отвода воды, но т.к. их забило опавшими листьями - было принято решение их открыть и очистить ливнеприемники. Очень много зависит еще от рельефа местности. На низовых точках, а в городе это привокзальная площадь и пр. Н.Абдирова, скапливается вода. В этих районах также есть работающие ливневки. Постепенно вода уходит, в ближайшее время ситуация стабилизируется", - написал Кожухов.

Также аким записал видеообращение к горожанам, в котором поделился подробностями.

Из видео стало известно, что службы реагирования, по мнению акима, сработали хорошо. Также акимат будет дежурить ночью, для быстрого реагирования в случае повторного ливня.

"Много разных обращений сегодня поступало по поводу ливня. И он действительно был залповый. Есть такое определение. Сегодня за час с лишним выпало 38,6 мм осадков при месячной норме в 21 мм. Вот такие цифры. В данный момент ситуация стабилизирована, есть локальные точки где ещё идёт откачка воды. Работаем", - подписал пост Кожухов.

27 сентября вечером улицы Караганды затопило после дождей. Ливневая канализация, судя по кадрам из соцсетей, не справилась.

