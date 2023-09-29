К 10 годам лишения свободы приговорил суд бывших студенток-закладчиц в Костанае

По данным следствия, третьекурсницы четыре месяца распространяли наркотики с подачи некоего "куратора", передает Zakon.kz.

Девушек задержали полицейские в январе текущего года. При них было 50 свертков с веществом.

В квартире студенток также обнаружили и изъяли пакет синтетического наркотика.

Следствие установило, что за этой партией они ездили в Петропавловск на такси. Правда, сами девушки на допросе утверждали, что ездили в город в гости, пишет "Алау". Подсудимые заявили, что случайно нашли сверток, спугнув парня, который что-то прятал в электрощиток.

Суд назначил студенткам по 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее 21-летний уроженец Туркестанской области создал лабораторию по изготовлению наркотических веществ в Алматы.