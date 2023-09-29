Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

К 10 годам лишения свободы приговорил суд бывших студенток-закладчиц в Костанае

Суд Фото: Zakon.kz
По данным следствия, третьекурсницы четыре месяца распространяли наркотики с подачи некоего "куратора", передает Zakon.kz.

Девушек задержали полицейские в январе текущего года. При них было 50 свертков с веществом.

В квартире студенток также обнаружили и изъяли пакет синтетического наркотика.

Следствие установило, что за этой партией они ездили в Петропавловск на такси. Правда, сами девушки на допросе утверждали, что ездили в город в гости, пишет "Алау". Подсудимые заявили, что случайно нашли сверток, спугнув парня, который что-то прятал в электрощиток.

Суд назначил студенткам по 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее 21-летний уроженец Туркестанской области создал лабораторию по изготовлению наркотических веществ в Алматы.

Читайте также

Полиция
Пенсионер из Алматы чуть было не отдал мошенникам 2 млн тенге
Ирина Мишура
Костанай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Сильные осадки, заморозки до -3 и туман ожидаются в Казахстане
Сильные осадки, заморозки до -3° и туман ожидаются в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления