В Темиртау неизвестные выводят из строя теплосети

Полицейские Темиртау разыскивают злоумышленников, которые ворую металлические детали с теплосетей города, чем выводят систему из строя, сообщает Zakon.kz.

Одну из улиц города залило водой из теплосетей, вода парализовала движение на проезжей части и затопила подвалы домов. Авария произошла после того, как неизвестные сорвали винт для сброса давление на инженерной конструкции, передает КТК.

Коммунальщики жалуются, что это мешает полноценной работе всей системы теплоснабжения города. Они обратились в полицию с заявлением, пока результатов поиски не дали.

"Совершено краж: 10 редукторов и 10 электродвигателей. Также происходит снятие задвижек, особенно в летний период, когда в теплосетях отсутствует горячая вода. Порча имущества происходит периодически, факты вандализма. Несанкционированный сброс воды влияет полностью на теплоснабжение данной магистрали. Также это нам убытки, мы же платим за это все". Владислав Ким, технический директор ТОО "Окжетпес-Т"

Ранее в Экибастузе произошла коммунальная авария, в результате которой из под земли вырвался фонтан воды.