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Общество

В Алматы дерзкий "работник компании" выводил из строя камеры видеонаблюдения

В Алматы мужчина под видом сотрудника сервисной компании выводил из строя системы видеонаблюдения, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 13:52 Фото: ДП Алматы
В Алматы мужчина под видом сотрудника сервисной компании выводил из строя видеосистемы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, по подозрению в краже кабеля из серверных блоков видеосистем задержали 35-летнего жителя Алматинской области.

"Как установлено, украденный кабель злоумышленник сдавал в пункты приема цветного металла. В ходе расследования установлена его причастность к четырем хищениям, совершенным в нижней части города. Злоумышленник действовал в дневное время. Чтобы избежать подозрений, он надевал куртку-спецовку и притворялся сотрудником сервисной компании", – рассказали в полиции.

Проведенный анализ данных с камер видеонаблюдения позволил установить личность подозреваемого. Он задержан и взят под стражу.

В конце 2024 года в Астане произошла дерзкая кража: иностранцы обворовали ломбард. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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