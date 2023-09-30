В Усть-Каменогорске соседи спасли из пожара женщину и ребенка

В двух комнатах квартиры в доме по улице Адольфа Янушкевича начался пожар, из сильно задымленного помещения соседи помогли выбраться женщине и ребенку, сообщает Zakon.kz.

Не смотря на оперативные действия, женщина пострадала при пожаре и ее доставили в больницу, где медики провели осмотр. Она провела под наблюдением врачей какое-то время и когда состояние пострадавшей улучшилось, ее отпустили домой, передает Altaynews со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, причиной возгорания стало несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового баллона. К слову, два топливных баллона пожарные вынесли из горящей квартиры.

Несколькими днями ранее в Петропавловске произошел пожар в частном доме. В огне погибли 20-летняя девушка и двое маленьких детей.