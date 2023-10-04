Девушка выпала из окна и разбилась в Астане
Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале myastanacity.
"По пр. Туран из ЖК выпала девушка и разбилась насмерть. Полицией проводится оперативное следствие", – говорится в описании.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в столичный департамент полиции.
"Столичной полицией начато расследование по поводу выпадения с балкона жилого комплекса по пр. Туран девушки. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий".Пресс-служба ДП Астаны
В ведомстве отметили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обновлено в 11:55
Позднее выяснилось, что погибла жительница Астаны 2005 г. р.
"В результате выпадения с балкона жилого комплекса по пр. Туран проводится досудебное расследование по ст. 105 ("Доведение до самоубийства". – Прим. ред.) УК РК".Пресс-служба ДП Астаны
Иные данные досудебного расследования, как пояснили в столичной полиции, "в интересах следствия на основании ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат".
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