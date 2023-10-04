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Девушка выпала из окна и разбилась в Астане

Девушка выпала из окна и разбилась в Астане Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 4 октября 2023 года, в социальных сетях появилась информация, что в Астане произошел несчастный случай – девушка выпала из окна и разбилась, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале myastanacity.

"По пр. Туран из ЖК выпала девушка и разбилась насмерть. Полицией проводится оперативное следствие", – говорится в описании.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в столичный департамент полиции.

"Столичной полицией начато расследование по поводу выпадения с балкона жилого комплекса по пр. Туран девушки. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий".Пресс-служба ДП Астаны

В ведомстве отметили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Обновлено в 11:55

Позднее выяснилось, что погибла жительница Астаны 2005 г. р.

"В результате выпадения с балкона жилого комплекса по пр. Туран проводится досудебное расследование по ст. 105 ("Доведение до самоубийства". – Прим. ред.) УК РК".Пресс-служба ДП Астаны

Иные данные досудебного расследования, как пояснили в столичной полиции, "в интересах следствия на основании ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат".

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