Работник пытался украсть у фермера десять тонн пшеницы

В Акмолинской области полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в попытке украсть у фермера более 10 тонн пшеницы, приготовленной для посевной, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители подчеркивают, что сельчанин отработал в этом крестьянском хозяйстве 14 лет.

"20 февраля в полицию поступило заявление от руководителя одного из местных крестьянских хозяйств. Он сообщил, что в отношении его предприятия совершили попытку кражи 10,16 тонны семян пшеницы. Ущерб составил около 2 млн тенге. По данному факту возбудили досудебное производство по части 3 статьи 188 УК РК "Кража", – рассказали в полиции.

Также удалось установить еще двух мужчин, возможно, причастных к преступлению. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Сотрудники полиции призывают руководителей крестьянских хозяйств проявлять бдительность, обеспечивать предприятия надежными системами видеонаблюдения и принимать дополнительные меры по защите своего имущества, чтобы не стать жертвами преступлений.

Ранее стало известно, что хакер украл со счета детской больницы в Жамбылской области 350 миллионов тенге. Инцидент случился в мае 2024 года. По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий был задержан ранее судимый 33-летний мужчина.