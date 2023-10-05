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Почему клиента "Казахтелекома" связали скотчем в алматинском филиале

Почему клиента "Казахтелекома" связали скотчем в алматинском филиале Фото: unsplash
5 октября 2023 года в социальных сетях появилось интересное видео, снятое предположительно в одном из алматинских отделений АО "Казахтелеком", сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в одном из Telegram-каналов. На кадрах можно заметить, как двое мужчин уложили на диван третьего и обмотали его скотчем.

"Абсолютно ничего необычного, просто клиента "Казахтелеком" связывают скотчем в алматинском отделении. По словам читателя, он прождал в очереди три часа, после чего стал выражать свои возмущения беспрерывным потоком матов. Усмирили его охранник и пенсионер, который тоже был в очереди, с помощью клейкой ленты, а после передали полиции", – говорится в описании видео.

Корреспонденту Zakon.kz в АО "Казахтелеком" рассказали, что инцидент произошел 4 октября в пункте сети сервиса компании на Шаляпина/Берегового. Также в компании раскрыли подробности инцидента:

"Гражданин С., по словам очевидцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с начала посещения фронт-офиса вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в адрес клиентов и сотрудников и представлял угрозу для всех находящихся в данном помещении, в том числе детей. На устные предупреждения сотрудника службы безопасности человек не реагировал. Более того, своим еще более неподобающим поведением эскалировал конфликт. В целях безопасности клиентов и сотрудников абонентского отдела были приняты вынужденные меры по недопущению противоправных действий со стороны агрессивно настроенного посетителя до прибытия полиции".

В компании отметили, что в усмирении мужчины "принимали участие и клиенты, опасаясь за свою жизнь и здоровье".

"Компания приносит извинения всем клиентам абонентского отдела, находившимся в зале в момент инцидента, за сложившуюся ситуацию. Высокое качество услуг, сервис и безопасность клиентов являются нашим основным приоритетом. Юристы "Казахтелеком" совместно с правоохранительными органами должны дать юридическую оценку сложившейся ситуации в самое ближайшее время. Со стороны компании также будут усилены меры по безопасности", – добавили в пресс-службе АО "Казахтелеком".

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