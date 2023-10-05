Очередной скандал со свадебным кортежем произошел в Шымкенте
Фото: pexels
Участников свадебного кортежа привлекли к ответственности в Шымкенте после того, как они устроили прямую трансляцию торжества в соцсети. К несчастью для них, видео посмотрели полицейские, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе городского ДП 5 октября, сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой участники свадебного кортежа в прямом эфире транслировали празднество. Гости свадьбы активно применяли пиротехнику и не давали спокойно спать горожанам.
"На адрес незамедлительно выехали полицейские Енбекшинского района. При проверке на месте обнаружили использованную пиротехнику. В отношении организатора шумного кортежа составили административный протокол по ч. 2 ст. 436 КоАП РК", – сообщили в ДП Шымкента.
К ответственности за слишком бурное празднование привлекли жениха. Кроме того, одного из водителей оштрафовали за незаконную установку спецсигналов.
Ранее свадебный кортеж из элитных авто устроил беспредел на дорогах Актобе.
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