Павлодарец украл гараж
Фото: pixabay
39-летний предприимчивый павлодарец, прогуливаясь по городу, увидел металлический гараж, стоящий неподалеку от его дома. Мужчина решил, что гараж никому не принадлежит и решил его присвоить себе, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы региональной полиции, мужчина нанял манипулятор и забрал гараж вместе с имуществом, которым в нем находилось. Это две стиральные машины, комплект зимней резины и велосипед.
"Я думал, что этот гараж никому не принадлежит. Я все распродал, а гараж сдал на металл. В тот момент у меня не было работы и мне нужны были деньги", – рассказал мужчина.
В результате павлодарцу назначили наказание в виде ограничения свободы.
Сейчас он состоит на учете в службе пробации города.
"Осужденный трудоустроен, возместил ущерб потерпевшим лицам. Сейчас с ним проводится профилактическая работа по недопущению повторных преступлений. Также инспекторы службы пробации регулярно проверяют его по месту жительства. Порядок отбывания наказания он не нарушает".Начальник службы пробации Павлодара Дамир Айдаров
4 октября стало известно, что мужчина нанял эвакуатор и отогнал краденый исправный Mercedes на разбор.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript