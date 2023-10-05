Павлодарец украл гараж

39-летний предприимчивый павлодарец, прогуливаясь по городу, увидел металлический гараж, стоящий неподалеку от его дома. Мужчина решил, что гараж никому не принадлежит и решил его присвоить себе, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы региональной полиции, мужчина нанял манипулятор и забрал гараж вместе с имуществом, которым в нем находилось. Это две стиральные машины, комплект зимней резины и велосипед.

"Я думал, что этот гараж никому не принадлежит. Я все распродал, а гараж сдал на металл. В тот момент у меня не было работы и мне нужны были деньги", – рассказал мужчина.

В результате павлодарцу назначили наказание в виде ограничения свободы.

Сейчас он состоит на учете в службе пробации города.

"Осужденный трудоустроен, возместил ущерб потерпевшим лицам. Сейчас с ним проводится профилактическая работа по недопущению повторных преступлений. Также инспекторы службы пробации регулярно проверяют его по месту жительства. Порядок отбывания наказания он не нарушает". Начальник службы пробации Павлодара Дамир Айдаров

4 октября стало известно, что мужчина нанял эвакуатор и отогнал краденый исправный Mercedes на разбор.