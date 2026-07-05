Мужчина запер подростка в гараже и избил его отца в России

В российском городе Алтай мужчина силой удерживал 15-летнего подростка в гараже, а затем избил его отца, приехавшего за сыном, сообщает Zakon.kz.

По словам родителей школьника, подросток вместе с тремя подругами проходил мимо недостроенного дома в коттеджном поселке Солнечная Поляна, когда из здания выбежал мужчина, схватил его и запер в гараже, пишет "База".

Подросток успел позвонить в экстренные службы и отцу, однако из-за сильного стресса не смог объяснить, где находится. Отец определил местоположение сына по геолокации и приехал на место.

Между мужчиной и отцом подростка произошел конфликт. По словам нападавшего, школьник якобы бросал камни и разбил стекла в доме. Ссора переросла в драку, в результате которой отцу выбили один зуб и сломали еще один.

Подростка освободили, после чего на место прибыли полицейские и медики. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее бдительность педагогов спасла ребенка от домашнего ада в России. Школьные учителя забили тревогу, узнав, что 11-летнюю ученицу регулярно избивает и держит в страхе собственная бабушка.