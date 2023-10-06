Два человека отравились угарным газом во время пожара в Актау

В результате пожара в жилом комплексе Актау 6 октября 2023 года огнеборцы эвакуировали 22 человека, включая пятерых детей. Два человека отравились угарным газом, сообщает Zakon.kz.

По данным пожарных, возгорание произошло в магазине детских товаров – на цокольном этаже, где находились игрушки и коляски, общей площадью 40 квадратных метров, пишет "Лада".

Огнеборцы эвакуировали 22 человека, в том числе пятерых детей.





"В результате происшествия два человека из соседнего коммерческого помещения получили отравление угарным газом. Причина пожара на данный момент находится в процессе выяснения". Заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Кабылет Ещанов

В магазине находился товар общей стоимостью более 800 миллионов тенге.

Отмечается, что в магазине работала система автоматической пожарной сигнализации, благодаря чему 10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

3 октября пожарные предотвратили масштабный взрыв на газовой АЗС в центре Петропавловска. Пламя, которое моментально охватило металлическую цистерну с газом, шокировало очевидцев.