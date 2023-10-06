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Два человека отравились угарным газом во время пожара в Актау

Двое человек отравились угарным газом во время пожара в Актау Фото: скриншот
В результате пожара в жилом комплексе Актау 6 октября 2023 года огнеборцы эвакуировали 22 человека, включая пятерых детей. Два человека отравились угарным газом, сообщает Zakon.kz.

По данным пожарных, возгорание произошло в магазине детских товаров – на цокольном этаже, где находились игрушки и коляски, общей площадью 40 квадратных метров, пишет "Лада".

Огнеборцы эвакуировали 22 человека, в том числе пятерых детей. 


"В результате происшествия два человека из соседнего коммерческого помещения получили отравление угарным газом. Причина пожара на данный момент находится в процессе выяснения".  Заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Кабылет Ещанов

В магазине находился товар общей стоимостью более 800 миллионов тенге.

Отмечается, что в магазине работала система автоматической пожарной сигнализации, благодаря чему 10 человек смогли эвакуироваться самостоятельно. 

3 октября пожарные предотвратили масштабный взрыв на газовой АЗС в центре Петропавловска. Пламя, которое моментально охватило металлическую цистерну с газом, шокировало очевидцев. 

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