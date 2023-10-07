На трассе в Актюбинской области в аварии погиб человек, еще двое пострадали

6 октября около вблизи села Акжар на трассе республиканского значения Самара – Шымкент произошло ДТП. Отцепившийся от грузовика прицеп врезался в легковушку марки Hyundai Accent, сообщает Zakon.kz.

35–летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия. Еще один пассажир и водитель пострадали, их доставили в больницу, пишет портал "Мой город".

"После отсоединения сцепной системы прицеп отклонился от движения большегруза и выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомашиной Hyundai. За рулем Volvo находился гражданин Кыргызстана, который ехал в Россию", – сообщили в пресс–службе департамента полиции Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что 44–летний мужчина скончался в результате ДТП, во время которого автомобиль сбил на трассе лошадь.