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На трассе в Актюбинской области в аварии погиб человек, еще двое пострадали

На трассе в ЗКО в аварии погиб человек, еще двое пострадали Фото: Instagram/aqtobe.zello.04
6 октября около вблизи села Акжар на трассе республиканского значения Самара – Шымкент произошло ДТП. Отцепившийся от грузовика прицеп врезался в легковушку марки Hyundai Accent, сообщает Zakon.kz.

35–летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия. Еще один пассажир и водитель пострадали, их доставили в больницу, пишет портал "Мой город". 

"После отсоединения сцепной системы прицеп отклонился от движения большегруза и выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомашиной Hyundai. За рулем Volvo находился гражданин Кыргызстана, который ехал в Россию", – сообщили в пресс–службе департамента полиции Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что 44–летний мужчина скончался в результате ДТП, во время которого автомобиль сбил на трассе лошадь.

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Жанель Абдрахманова
Актюбинская область
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