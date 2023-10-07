ДЧС не исключает версию поджога на мусорном полигоне близ Актау

Пожарные выясняют причину возгорания на мусорном полигоне вблизи Актау. Одна из версий – поджог, сообщает Zakon.kz.

Обстоятельства пожара на мусорном полигоне выясняют дознаватели ДЧС Мангистауской области. Известно, что пожар все еще не потушен.

Как сообщает Lada.kz, не исключается версия о поджоге.

"Ведется расследование, результаты которого будут оглашены после установления всех обстоятельств произошедшего. По состоянию на 6 октября на территории полигона продолжается тление, площадь которого составляет 50 кв. м. Для локализации тления и задымления засыпано более 5 тыс. куб. м песка. На ликвидацию задействовано от ДЧС четыре сотрудника, одна единица спецтехники, и от акимата – семь работников и пять единиц спецтехники. Работы по рекультивации полигона продолжаются", – сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Пострадавших нет.

4 октября жители Актау пожаловались на сильный запах гари. После в Департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что в селе Баянды возник пожар на мусорном полигоне. На место происшествия выехала дежурная бригада службы чрезвычайных ситуаций.