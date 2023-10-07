Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Приставал к девушке: буйного дебошира поймали в Актау

Приставал к девушке: буйного дебошира поймали в Актау Фото: lada.kz
7 октября в одном из магазинов Актау мужчина едва не набросился на девушку. Остановить дебошира смог вовремя вышедший из магазина покупатель, который тут же вступился за даму, сообщает Zakon.kz.

По словам хозяев торговой точки, в помещение зашел молодой человек. Он начал ломать дверную ручку, затем принялся пинать эту же дверь, пишет "Лада".

Его смогла утихомирить сотрудница магазина, которая вывела парня из магазина. Уже на входе молодой человек начал приставать к работнице.

Как отметили сотрудники магазина, подобное поведение замечено за данным молодым человеком не в первый раз. Он совершал подобное и в других магазинах.

Еще одного пьяного дебошира ранее поймали в Павлодаре. Он избил и сорвал погоны с полицейского. 

Читайте также

55
Мошенники под предлогом перепродажи криптовалюты похитили у казахстанца 8,7 млн тенге
Ценные монеты пытались вывезти из Казахстана
Ценные монеты пытались вывезти из Казахстана
Жанель Абдрахманова
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после тринадцатого дня соревнований
Астрологи сообщили, кто стоит на пороге больших свершений
Астрологи сообщили, кто стоит на пороге больших свершений
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после девятого "золота" сборной Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления