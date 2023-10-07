Приставал к девушке: буйного дебошира поймали в Актау

7 октября в одном из магазинов Актау мужчина едва не набросился на девушку. Остановить дебошира смог вовремя вышедший из магазина покупатель, который тут же вступился за даму, сообщает Zakon.kz.

По словам хозяев торговой точки, в помещение зашел молодой человек. Он начал ломать дверную ручку, затем принялся пинать эту же дверь, пишет "Лада".

Его смогла утихомирить сотрудница магазина, которая вывела парня из магазина. Уже на входе молодой человек начал приставать к работнице.

Как отметили сотрудники магазина, подобное поведение замечено за данным молодым человеком не в первый раз. Он совершал подобное и в других магазинах.

Еще одного пьяного дебошира ранее поймали в Павлодаре. Он избил и сорвал погоны с полицейского.