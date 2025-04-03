#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
503.05
542.99
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
503.05
542.99
5.98
Происшествия

Прохожие спасли девушку от насильника на набережной в Актау

Очевидцы спасли девушку от насильника в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 18:51 Фото: pixabay
Мужчина, пытавшийся надругаться над девушкой, был задержан прохожими в Актау, сообщает Zakon.kz.

Издание Lada.kz опубликовало видео, снятое на набережной в 15 микрорайоне Актау. Автор ролика утверждает, что молодой человек пытался надругаться над девушкой. В департаменте полиции прокомментировали инцидент.

"Услышав крики о помощи, на место сбежались неравнодушные прохожие. Они остановили подозреваемого и передали его в руки полиции", – сообщает издание.

Полицейские рассказали, что это видео старое, дело по этому материалу уже окончено. Они подтвердили факт попытки изнасилования.

"По факту попытки изнасилования попавшей на видео 11 марта незамедлительно было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и водворен в СИЗО. Дело окончено производством и направлено с обвинительным заключением через прокуратуру в суд", – уточнили стражи порядка.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 1 апреля 2025 года в Казнете распространилось видео о побеге следственно-арестованного с территории суда. Отмечалось, что это произошло в Каскелене Алматинской области. В пресс-службе регионального Департамента полиции Zakon.kz подтвердили эту информацию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
В Алматы кроссовер насмерть сбил ребенка
Происшествия
16:56, Сегодня
В Алматы кроссовер насмерть сбил ребенка
В Алматы задержаны трое иностранцев с более 5 тысячами SIM-карт: причину раскрыли в АФМ
Происшествия
09:24, Сегодня
В Алматы задержаны трое иностранцев с более 5 тысячами SIM-карт: причину раскрыли в АФМ
Отчисленные студенты частного университета в Актобе продолжат учебу
Происшествия
04:40, 03 апреля 2025
Отчисленные студенты частного университета в Актобе продолжат учебу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: