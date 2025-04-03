Прохожие спасли девушку от насильника на набережной в Актау

Мужчина, пытавшийся надругаться над девушкой, был задержан прохожими в Актау, сообщает Zakon.kz.

Издание Lada.kz опубликовало видео, снятое на набережной в 15 микрорайоне Актау. Автор ролика утверждает, что молодой человек пытался надругаться над девушкой. В департаменте полиции прокомментировали инцидент.

"Услышав крики о помощи, на место сбежались неравнодушные прохожие. Они остановили подозреваемого и передали его в руки полиции", – сообщает издание.

Полицейские рассказали, что это видео старое, дело по этому материалу уже окончено. Они подтвердили факт попытки изнасилования.

"По факту попытки изнасилования попавшей на видео 11 марта незамедлительно было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и водворен в СИЗО. Дело окончено производством и направлено с обвинительным заключением через прокуратуру в суд", – уточнили стражи порядка.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 1 апреля 2025 года в Казнете распространилось видео о побеге следственно-арестованного с территории суда. Отмечалось, что это произошло в Каскелене Алматинской области. В пресс-службе регионального Департамента полиции Zakon.kz подтвердили эту информацию.