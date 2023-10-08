Переобулся: житель Есиля украл колеса с припаркованного авто и поставил их на свою машину

Житель Есиля в ночь на 19 сентября, проезжая по городу, решил сменить пару колес на своем автомобиле, и снял их с попавшейся на пути машине. Преступника, спустя две недели установили полицейские, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратился владелец автомобиля, с которого сняли два задних колеса. Как сообщил автолюбитель, в ночь на 19 сентября с его "ВАЗ-2110" похитили колеса на общую сумму 61,5 тысяча тенге, передает 716.kz.

Полицейским потребовалось время, чтобы установить подозреваемого. В ходе расследования личность его установили, им оказался 22-летний местный житель, сообщили в пресс-службе департамента полиции.

"Злоумышленник во время ночной поездки снял колеса с машины потерпевшего и поставил их на свою, так как на ней колеса были спущены, а затем уехал. Вещественные доказательства изъяты", – сообщает издание со ссылкой на полицейских.

В полиции продолжают расследовать дело по статье 188 УК РК "Кража".

Ранее в Актобе в очередной раз на металлоразбор сдали чужой автомобиль. Как оказалось, подозреваемый нанял эвакуатор и отогнал краденый исправный Mercedes на разбор.